Состоится внеочередное общее собрание акционеров ВТБ (Азербайджан)

Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ 14 сентября состоится внеочередное общее собрание акционеров банка ВТБ (Азербайджан).

Об этом Report сообщили в банке.

Согласно информации, собрание пройдет в 11.00 в головном офисе банка по адресу: г. Баку, пр. Хатаи, дом 38. Повестка дня не обнародована.

Напомним, что ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) является дочерним банком Банк ВТБ (ПАО). Его уставный капитал составляет 50,815 млн. манатов. Эта сумма сложилась из 254,075 млн. акций с номинальной стоимостью 0,2 маната каждая. 51% акций принадлежит российской стороне, 48,99% - ООО AtaHolding, 0,01% - физическому лицу.