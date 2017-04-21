Состоится первое заседание Кредиторского комитета ликвидируемого Bank Standard

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ 28 апреля планируется провести заседание Кредиторского комитета ликвидируемого ЗАО Bank Standard.

Как сообщает Report со ссылкой на ликвидатора банка – Азербайджанский фонд страхования вкладов (ADIF), заседание состоится в 15:00 в административном здании фонда по адресу г.Баку, Хатаинский район, пр. Бабека 16.

Лиц, получивших соответствующие приглашения или уведомления, просят принять участие на заседании лично или через уполномоченных представителей.

Напомним, что Bank Standard объявлен банкротом решением Бакинского административно-экономического суда №1 от 4 октября прошлого года. Этим же решением ADIF был назначен ликвидатором банка. Принимая во внимание количество и объем требований кредиторов банка, был создан Кредиторский комитет, представляющий их интересы в процессе ликвидации.