​SOCAR в этом году перечислил в бюджет свыше 1,135 млрд. манатов

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) за сентябрь этого года перечислила в госбюджет средств в объеме 136,487 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, это на 6,6% меньше, чем в сентябре прошлого года.

За январь-сентябрь этого года SOCAR перечислил в госбюджет 1 135,245 млн. манатов, что на 19% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Кроме того, за сентябрь текущего года SOCAR перечислил в Государственный фонд социальной защиты (ГФСЗ) 11,788 млн. манатов, что на 1,2% больше сентября прошлого года.

В целом, перечисления в ГФСЗ за январь-сентябрь составили 104,223 млн. манатов, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.