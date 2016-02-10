​SOCAR принял участие на Международной нефтяной неделе в Лондоне - ФОТО

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ В Лондоне проходит Международная нефтяная неделя, организованная британским Институтом энергетики.

Как сообщает Report, на ежегодно организуемом мероприятии принимают участие представители более 50 стран мира. В ходе трехдневного мероприятия состоялись обсуждения, касающиеся вызовов и возможностей, спроса-предложения на энергетическом рынке, применения новых технологий добычи, финансов и человеческого капитала и других вопросов.

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) уже 5 лет проводит мероприятия в рамках Международной нефтяной недели. Главной целью мероприятия, организованного SOCAR, было представление информации об Азербайджане, а также налаживание новых партнерских связей. Мероприятие посетили также сотрудники посольства Азербайджана в Великобритании и представители местной диаспоры.

Отметим, что в рамках мероприятия были организованы конференции по нефтегазовому сектору стран СНГ и Африки и роли природного газа в сохранении энергетического баланса. В то же время в ходе круглых столов участники мероприятия обсудили вопросы стратегии экономического развития Ближнего Востока, возможностей для Ирака и Ирана, энергоспроса Китая, потенциала роста газовых запасов Латинской Америки и т.д.