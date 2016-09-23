SOCAR планирует выпуск манатных облигаций - ОБНОВЛЕНО

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) в будущем намерена выпустить облигации в манатах.

Как передает Report, об этом заявил президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев. Он не исключил выпуск манатных облигаций, привязанных к доллару США, уже в следующем году: "Мы рассматриваем возможность выпуска манатных облигаций. В пределах страны мы проводим большое количество операций в манатах. В будущем не исключен выпуск первых манатных облигаций, привязанных к доллару, для активизации биржи. Это означает, что манатные облигации в любое время можно вернуть в долларах по текущему на день покупки курсу. Это создаст возможности для укрепления азербайджанского маната, развития финансового рынка".

Р.Абдуллаев также подчеркнул, что если первая долларовая эмиссия будет успешной, компания вновь может повторить выпуск валютных облигаций. Однако их годовая доходность будет несколько ниже.

Отметим, что 20 сентября выставлены на продажу облигации Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), предусмотренные для граждан страны. Процесс продлится до 10 октября.

Доходность облигаций номиналом 1 000 долларов составит 5% годовых. Совокупная номинальная стоимость облигаций равна 100 млн. долларов. Проценты будут выплачиваться каждые три месяца. Налог с дохода взиматься не будет. SOCAR гарантирует ликвидность облигаций, в то же время инвесторы в любое время могут обменять их на наличные средства. В ходе первичного размещения (подписки) приобрести облигации смогут только граждане Азербайджана и местные компании. Иностранные физические и юридические лица могут приобрести облигации на вторичном рынке.

Облигации SOCAR можно приобрести в инвестиционных компаниях (AzFinance, İnvestAZ, PASHA Kapital, PSG-Kapital), в центрах Службы ASAN №1 и №5, в Межбанке Азербайджана, Kapital Bank, Rabitаbank и Xalq Bank.