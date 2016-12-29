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    Сменилось руководство Gala Insurance

    Фуад Аллахвердиев сменил Вилади Маниева

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Председатель правления ОАО Gala Insurance Вилади Маниев покинул пост. 

    Об этом сообщили Report из компании.

    По информации, сейчас обязанности председателя правления исполняет зампред правления Gala Insurance Фуад Аллахвердиев.

    Напомним, что Gala Insurance создан на базе компании Chartis Azerbaijan, действующей с 1999 года. Уставный капитал составляет 8,05 млн. манатов. ОАО AzRe Reinsurance принадлежит 100% акций компании. 

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