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    ​Silk Way Bank компенсирует убытки владельцев пластиковых карт

    Данное решение касается, как и кредитных карт, так и дебетных карт

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ ОАО Silk Way Bank взял на себя обязательство компенсировать возможные убытки владельцев пластиковых карт в результате изменения валютного курса национальной валюты по отношению к иностранным валютам.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на информацию банка.

    С этой целью все суммы операций с иностранной валютой по карточным счетам в национальной валюте, которые были произведены до изменений курсов валют 21 декабря, будут рассчитаны на основе курса 18 декабря. "Данное решение касается как кредитных карт, так и дебетных карт", - сообщили в банке. 

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