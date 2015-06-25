​Счетные палаты Азербайджана и России обновили соглашение

Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ Председатель Счетной палаты Азербайджана Вугар Гюльмамедов встретился с председателем Счетной палаты России Татьяной Голиковой. В ходе встречи были обсуждены взаимные связи между двумя высшими аудитными органами.

Как сообщает Report со ссылкой на Счетную палату, со дня подписания соглашения между двумя ведомствами в 2002 году прошло 13 лет, и учитывая динамическое социально-экономическое развитие Азербайджана и России за этот период и усиление взаимного сотрудничества между двумя соседними странами, соглашение было обновлено и подписано руководителями ведомств.

В ходе встречи обсуждены очередные шаги в направлении сотрудничества на взаимовыгодной основе. В.Гюльмамедов рассказал о значении настоящего сотрудничества и перспективах развития. Т.Голикова отметила начало нового этапа сотрудничества.