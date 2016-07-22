Счетная палата выявила нецелевое использование бюджетных средств на сумму 400 тыс. манатов

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Коллегия Счетной палаты Азербайджанской Республики приняла решение в связи с началом 42 контрольных мероприятий и результатом 19 мероприятий за первое полугодие текущего года в соответствии с рабочим планом на 2016 год. Об этом сообщили Report в пресс-службе Палаты.

Из 19 мероприятий 17 относились к аудиторским проверкам, 2 – анализу, в то же время, за отчетный период утверждены решения по двум аудиторским мероприятиям в соответствии с рабочим планом на 2015 год.

Согласно рабочему плану на 2016 год, приняты решения по результатам 15 аудиторских мероприятий по расходам госбюджета, одного мероприятия по привлеченным под госгарантии кредитам и одной аудиторской проверки по использованию средств внебюджетных фондов.

В ходе 15 аудиторских мероприятий проверен расход средств на общую сумму 1178,6 млн. манатов, из них 6,7% израсходовано в 2013 году, 33,6% - 2014-м, 53,3% - 2015-м, 6,3% - 2016-м.

В Баку проведено 9, в различных городах республики – 8 аудиторских мероприятий.

Контрольное мероприятие по привлеченным под госгарантии кредитам от международных и местных финансовых учреждений охватило объем средств на сумму 2,2 млн. манатов и 63,8 млн. долларов США.

Аудиторские проверки, по результатам которых было принято коллегиальное решение, выявили различные недочеты за период 2014-2015 годы. Из них 50,2% относится к бюджетному законодательству, 13,4% - государственным закупкам, 11,5% - организации бухгалтерского учета и подготовке финансовых отчетов, 8,8% - социальной защите и соцобеспечению, 6,9% - государственным инвестициям, 2,7% - нарушениям требований нормативно-правовых актов в налоговой сфере, 6,5% - к иным направлениям.

Недочеты, связанные с несоблюдением законодательных актов в бюджетной сфере, включают расход средств в направлениях, не предусмотренных в смете расходов и не относящихся к функциональной деятельности, на сумму 33,7 млн. манатов, из них 1,6 млн. манатов – в 2013 году, 4,1 млн. манатов – в 2014-м, 27,6 млн. манатов – в 2015-м, 0,4 млн. манатов – в 2016-м.

В отношении допустивших недочеты 111 должностных лиц были приняты различные административно-взыскательные меры, в том числе, четверо должностных лиц были освобождены от занимаемых должностей.