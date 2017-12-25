Сбербанк предупредил о последствиях новых американских санкций

Баку. 25 декабря. REPORT.AZ/ В случае введения США антироссийских санкций в новом году "холодная война покажется детской забавой". Как сообщает Report со ссылкой на Lenta.ru, об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью Financial Times.

По его мнению, идея отключить российские государственные банки от системы международных платежей SWIFT иррациональна. Подобная идея много раз обсуждалась западными политиками. В частности, призыв отключить российские банки от SWIFT содержался в резолюции Европарламента.

Инициативу ужесточения санкций в отношении предприятий с госучастием планируется обсудить в феврале следующего года в Конгрессе США.