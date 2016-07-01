Рынок обязательного автострахования Азербайджана вырос на 6%

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ За июнь этого года в информационной системе Бюро обязательного страхования (БОС) было зарегистрировано 84 292 договора по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств.

Как сообщает Report со ссылкой на БОС, из них 12 707 составили договоры по транспортным средствам, зарегистрированным в зарубежных странах и ввезенным в Азербайджан в транзитных целях. За указанный период сумма страховых взносов по договорам стандартного и пограничного страхования составила 6,7 млн. манатов.

Количество страховых договоров по сравнению с июнем 2015 года выросло на 7,5%, а суммы страховых взносов - на 5,6%. Среднемесячный страховой взнос в июне вырос по сравнению с апрелем на 5,1% и составил 79,5 маната.