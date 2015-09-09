​Рынок государственных ценных бумаг Азербайджана резко сократился

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В январе-августе текущего года на Бакинской фондовой бирже (БФБ) общий объем сделок по всем инструментам составил 7 341,296 млн. манатов. Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, это на 10,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно отчету, рынок государственных ценных бумаг резко сократился по сравнению с прошлым годом. Объем рынка сократился приблизительно в 26 раз в годовом исчислении - с 496,1 млн. манатов до 19,2 млн. манатов.

Рынок государственных ценных бумаг составляет 0,26% или 19,2 млн. манатов, долевой рынок - 2,02% или 148,0 млн. манатов, рынок долговых инструментов - 20,71% или 1 520,3 млн. манатов, рынок производных финансовых инструментов - 75,5% или 5 540,3 млн. манатов общего оборота БФБ.