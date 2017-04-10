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    Руководители коммерческих банков создали Совет по финансовой грамотности

    Члены Совета проведут первое заседание© Report

    Баку. 10 апреля. REPORT.AZ/ В целях совместного обсуждения и координирования мероприятий по повышению уровня финансовой грамотности при Ассоциации банков Азербайджана (АБА) создан Совет по финансовой грамотности (СФГ), в который входят руководители организаций-членов АБА.

    Как сообщили Report из банковских кругов, СФГ призван выступать в качестве платформы для обсуждения идей и обмена опытом в этой области.

    По информации, для определения основных направлений работы Совета и ознакомления с работами, проделанными в области финансовой грамотности, в ближайшее время планируется провести первое заседание членов Совета. 

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