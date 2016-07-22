Руфат Асланлы: Мы готовы пересмотреть процентные ставки по застрахованным вкладам

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Палата надзора за финансовыми рынками (ПНФР) готова пересмотреть верхний предел процентных ставок по застрахованным манатным вкладам. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Совета директоров ПНФР Руфат Асланлы на сегодняшней пресс-конференции.

По его словам, этот вопрос должен стать объектом совместного обсуждения с Центробанком Азербайджана: "В этом вопросе необходимо скоординировать позиции двух монетарных структур".