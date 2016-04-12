​Россия выпустит в обращение новые банкноты

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Центробанк России выпустит банкноты номиналом 2 тысячи и 200 рублей в 2017 году. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

По ее словам, дизайн новых купюр пока не определен и будет выбран с помощью общественных обсуждений.

Э.Набиуллина пояснила, что в настоящее время значительная часть платежей находится в интервале между 100 и 500 рублей, а также 1 и 5 тысяч рублей.