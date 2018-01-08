Report: Наиболее значимые экономические события недели - ТОР-5

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ На неделе 8-12 января основное внимание глобальных финансовых рынков привлекут экономические новости из США, Великобритании и Китая.

Аналитическая группа Report со ссылкой на Investing.com представляет 5 наиболее значимых для финансовых рынков новостей недели:

1) В 17:30 по бакинскому времени 10 января министерство торговли США опубликует отчет по размеру инфляции в декабре. Аналитики рынка ожидают повышения потребительских цен на 0,2%, а базовая инфляция, согласно прогнозу, также увеличится на 0,2%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ожидается ускорение инфляции до 1,7%. В то же время 12 января министерство торговли опубликует данные по объему розничных продаж в декабре. Согласно консенсус-прогнозу, ожидается, что объем розничных продаж в США за прошлый месяц вырастет на 0,5%. Предполагается, что базовый индекс розничных продаж в США повысится на 0,4%. Увеличение розничных продаж указывает на экономический рост, а снижение - на экономический спад.

2) На следующей неделе ожидаются выступления чиновников ФРС, среди которых есть глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари и президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс. Свои комментарии по монетарной политике США на следующей неделе также представят президент ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли, глава ФРБ Бостона Эрик Розенгрен, директор ФРБ Атланты Рафаэл Бостик, президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард, а также президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс. Инвесторы прогнозируют, что центробанк США оставит без изменений монетарную политику в результате своего январского заседания.

3) В 12:30 по бакинскому времени 9 января будет опубликован отчет Национальной статистической службы Великобритании (ONS) по объему производства в обрабатывающей промышленности за ноябрь. Ожидается, что этот показатель вырастет на 0,3% после роста на 0,1% в прошлом месяце. Предполагается, что объем промышленного производства Великобритании повысится на 0,4% после нулевого роста в октябре.

4) Китай опубликует данные по сальдо торгового баланса за декабрь приблизительно в 07:00 по бакинскому времени 9 января. По прогнозам объем экспорта Китая в декабре должен увеличиться на 9,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ноябре экспорт взлетел на 12,3%. Также прогнозируется, что объем импорта Китая повысится на 13,0%, продолжив ноябрьское повышение, зафиксированное на уровне 17,7%. 11 января также выйдут данные по инфляции потребительских цен и цен производителей в Китае в декабре. Ожидается, что в декабре потребительские цены в годичном исчислении вырастут на 1,9%, а цены производителей - на 4,8%.

5) На следующей неделе начнется сезон финансовой отчетности с квартальных отчетов восьми компаний, охваченных индексом S&P 500. Инвесторы прогнозируют череду позитивных финансовых отчетов компаний, которые подтвердят рост фондового рынка прошлого года. Сезон квартальной отчетности начнут банки Wells Fargo и JPMorgan, которые опубликуют свои отчеты 12 января. На следующей неделе свои квартальные отчеты также представят Delta, Lennar и BlackRock.