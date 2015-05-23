​Report: На следующей неделе доллар подорожает

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Вчера курс евро на мировом рынке резко упал с 1,12 USD/EUR до 1,10 USD/EUR. Как сообщает Report, причиной стали инфляционные показатели, обнародованные в США.

В апреле базовый индекс инфляции по сравнению с мартом вместо предполагаемого 0,2 пункта вырос на 0,3 пункта. Эта новость Федеральной резервной системе США (ФРС) дала новый стимул для увеличения учетной ставки, которая на протяжении долгого времени сомневалась в принятии решения. После распространения информации инвесторы убедились в повышении учетной ставки ФРС с сентября текущего года.

А евро, наоборот, теряет позиции на фоне новостей с Рижского саммита Евросоюза. Так, министр финансов Германии Вольфганг Шойбле на встрече с иностранными кредиторами Греции рассказал о том, что наряду с евро в оборот будет выпущена новая "параллельная" денежная единица. В качестве примера министр указал на Черногорию, которая не является членом Евросоюза, но пользуется евро.

Аналитическая группа Report прогнозирует, что уже в понедельник 25 мая официальный курс доллара в Азербайджане повысится до 1,0490 AZN/USD, а курс евро снизится до 1,1570 AZN/EUR.