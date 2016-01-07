Report: Курс продажи наличного доллара в Баку вырос до 1,80 манатов

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report в результате проведенного около 16:00 очередного мониторинга пунктов обмена валют, расположенных на улице 28 Мая, выявила, что курс купли-продажи наличной валюты вновь вырос. В большинстве обменников доллар покупается по 1,72 маната, продается по 1,80 манатов. Отмечается, что в первой половине дня курс купли-продажи доллара был в пределах 1,67-1,75 AZN/USD.

Отметим, что, хотя Центробанк Азербайджана (ЦБА) сохранил сегодня официальный курс доллара на вчерашней отметке в 1,5626 AZN/USD, на сегодняшнем валютном аукционе спрос был покрыт на 19%, что вновь вызвало ажиотаж на валютном рынке.

Отметим, что ЦБА продает долларовую массу коммерческим банкам на организованном рынке по принципу "самое лучшее предложение". Объем интервенции ЦБА на организованном валютном рынке, который в последние дни декабря составил приблизительно 100 млн. долларов в день, сегодня заметно сократился.