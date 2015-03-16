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    Рэнкинг банковских организаций в Азербайджане по количеству клиентов (юридических лиц) (TOP-10)

    Report подготовил рэнкинг банковских организаций в Азербайджане по количеству клиентов (юридических лиц) по состоянию на 1 января 2015 года

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций в Азербайджане по количеству клиентов, являющихся юридическими лицами, по состоянию на 1 января 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по количеству клиентов, являющихся юридическими лицами (TOP-10):

    Банки Количество клиентов, юридические лица
    1 ZaminBank 10 425
    2 Bank Technique 7 645
    3 MuganBank 5 077
    4 XalqBank 4 569
    5 Kredobank 2 182
    6 Damirbank 1 870
    7 AccessBank 1 572
    8 Nikoil Bank 1 495
    9 Atrabank 1 098
    10 AFB Bank 780

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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