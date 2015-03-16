Рэнкинг банковских организаций в Азербайджане по количеству клиентов (юридических лиц) (TOP-10)

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций в Азербайджане по количеству клиентов, являющихся юридическими лицами, по состоянию на 1 января 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по количеству клиентов, являющихся юридическими лицами (TOP-10):

№ Банки Количество клиентов, юридические лица 1 ZaminBank 10 425 2 Bank Technique 7 645 3 MuganBank 5 077 4 XalqBank 4 569 5 Kredobank 2 182 6 Damirbank 1 870 7 AccessBank 1 572 8 Nikoil Bank 1 495 9 Atrabank 1 098 10 AFB Bank 780

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.