​Рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству дебетовых карт (TOP-10)

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по количеству дебетовых карт по состоянию на 1 января 2015 года
Ниже представлена первая десятка банков по количеству дебетовых карт (TOP-10):
|№
|Банки
|Количество дебетовых карт
|1
|Bank Technique
|51 057
|2
|ExpressBank
|41 897
|3
|ZaminBank
|31 132
|4
|AccessBank
|30 039
|5
|Dəmirbank
|21 158
|6
|Rabitabank
|16 920
|7
|Parabank
|13 735
|8
|MuganBank
|13 559
|9
|AFB Bank
|11 092
|10
|Nikoil Bank
|10 728
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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