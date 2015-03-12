Рэнкинг банков в Азербайджане по срочным депозитам (TOP-10)

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по объему срочных депозитов по состоянию на 1 января 2015 года. Предлагаем первую десятку банков по объему срочных депозитов (TOP-10):

№ Банки Срочные депозиты (тыс. AZN) 1 Xalq Bank 629 532,93 2 Unibank 401 594,87 3 AG Bank 204 107,10 4 Access Bank 200 219,90 5 Bank Technique 191 166,01 6 Azer-Turk Bank 181 671,03 7 ASB Bank 177 310,21 8 Nikoil Bank 167 087,37 9 Damirbank 164 323,83 10 Rabitabank 143 653,00

*Отметим, что для ознакомления с полной версией рэнкинга необходимо подписаться на ежедневный информационный экономический бюллетень агентства Report.