Рэнкинг банков в Азербайджане по срочным депозитам (TOP-10)

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по объему срочных депозитов по состоянию на 1 января 2015 года. Предлагаем первую десятку банков по объему срочных депозитов (TOP-10):
|№
|Банки
|Срочные депозиты (тыс. AZN)
|1
|Xalq Bank
|629 532,93
|2
|Unibank
|401 594,87
|3
|AG Bank
|204 107,10
|4
|Access Bank
|200 219,90
|5
|Bank Technique
|191 166,01
|6
|Azer-Turk Bank
|181 671,03
|7
|ASB Bank
|177 310,21
|8
|Nikoil Bank
|167 087,37
|9
|Damirbank
|164 323,83
|10
|Rabitabank
|143 653,00
*Отметим, что для ознакомления с полной версией рэнкинга необходимо подписаться на ежедневный информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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