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    Рэнкинг банков в Азербайджане по срочным депозитам (TOP-10)

    Агентство Report предлагает рэнкинг банков по объему срочных депозитов, по состоянию на 01.01.2015

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по объему срочных депозитов по состоянию на 1 января 2015 года. Предлагаем первую десятку банков по объему срочных депозитов (TOP-10):

    БанкиСрочные депозиты (тыс. AZN)
    1Xalq Bank629 532,93
    2Unibank401 594,87
    3AG Bank204 107,10
    4Access Bank200 219,90
    5Bank Technique191 166,01
    6Azer-Turk Bank181 671,03
    7ASB Bank177 310,21
    8Nikoil Bank167 087,37
    9Damirbank164 323,83
    10Rabitabank143 653,00

    *Отметим, что для ознакомления с полной версией рэнкинга необходимо подписаться на ежедневный информационный экономический бюллетень агентства Report.

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