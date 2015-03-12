Рэнкинг банков в Азербайджане по краткосрочным кредитам (TOP-10)

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по объему краткосрочных кредитов (до 12 месяцев) по состоянию на 1 января 2015 года. Предлагаем первую десятку банков по краткосрочному кредитованию (TOP-10):
|№
|Банки
|Кредитный портфель (до 12 мес, тыс. AZN)
|1
|XalqBank
|144 360,28
|2
|Rabitаbank
|129 065,10
|3
|YapıKredi Bank Azerbaijan
|123 246,30
|4
|ExpressBank
|106 873,26
|5
|Bank Technique
|104 559,30
|6
|Gunaybank
|80 650,49
|7
|ZaminBank
|79 222,32
|8
|Damirbank
|42 044,29
|9
|Atrabank
|28 252,40
|10
|Nikoil Bank
|22 488,50
*Отметим, что для ознакомления с полной версией рэнкинга необходимо подписаться на ежедневный информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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