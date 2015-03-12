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    Рэнкинг банков в Азербайджане по краткосрочным кредитам (TOP-10)

    Агентство Report предлагает рэнкинг банков по объему краткосрочных кредитов по состоянию на 01.01.2015

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по объему краткосрочных кредитов (до 12 месяцев) по состоянию на 1 января 2015 года. Предлагаем первую десятку банков по краткосрочному кредитованию (TOP-10):

    БанкиКредитный портфель (до 12 мес, тыс. AZN)
    1XalqBank144 360,28
    2Rabitаbank129 065,10
    3YapıKredi Bank Azerbaijan 123 246,30
    4ExpressBank106 873,26
    5Bank Technique104 559,30
    6Gunaybank80 650,49
    7ZaminBank79 222,32
    8Damirbank42 044,29
    9Atrabank28 252,40
    10Nikoil Bank22 488,50

    *Отметим, что для ознакомления с полной версией рэнкинга необходимо подписаться на ежедневный информационный экономический бюллетень агентства Report.

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