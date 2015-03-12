Рэнкинг банков в Азербайджане по краткосрочным кредитам (TOP-10)

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по объему краткосрочных кредитов (до 12 месяцев) по состоянию на 1 января 2015 года. Предлагаем первую десятку банков по краткосрочному кредитованию (TOP-10):

№ Банки Кредитный портфель (до 12 мес, тыс. AZN) 1 XalqBank 144 360,28 2 Rabitаbank 129 065,10 3 YapıKredi Bank Azerbaijan 123 246,30 4 ExpressBank 106 873,26 5 Bank Technique 104 559,30 6 Gunaybank 80 650,49 7 ZaminBank 79 222,32 8 Damirbank 42 044,29 9 Atrabank 28 252,40 10 Nikoil Bank 22 488,50

*Отметим, что для ознакомления с полной версией рэнкинга необходимо подписаться на ежедневный информационный экономический бюллетень агентства Report.