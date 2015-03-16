Рэнкинг банков в Азербайджане по количеству клиентов (физических лиц) (TOP-10)

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по количеству клиентов, являющихся физическими лицами, по состоянию на 1 января 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по количеству клиентов, являющихся физическими лицами (TOP-10):
|№
|Банки
|Количество клиентов, физические лица
|1
|Access Bank
|338 882
|2
|Zamin Bank
|160 086
|3
|Damirbank
|143 117
|4
|Mugan Bank
|140 789
|5
|Bank Technique
|125 317
|6
|Rabitabank
|104 164
|7
|ExpressBank
|103 353
|8
|Nikoil Bank
|54 070
|9
|XalqBank
|53 364
|10
|AFB Bank
|36 923
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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