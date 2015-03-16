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    Рэнкинг банков в Азербайджане по количеству клиентов (физических лиц) (TOP-10)

    Report подготовил рэнкинг банков в Азербайджане по количеству клиентов (физических лиц) по состоянию на 1 января 2015 года

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков в Азербайджане по количеству клиентов, являющихся физическими лицами, по состоянию на 1 января 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по количеству клиентов, являющихся физическими лицами (TOP-10):

    Банки Количество клиентов, физические лица
    1 Access Bank 338 882
    2 Zamin Bank 160 086
    3 Damirbank 143 117
    4 Mugan Bank 140 789
    5 Bank Technique 125 317
    6 Rabitabank 104 164
    7 ExpressBank 103 353
    8 Nikoil Bank 54 070
    9 XalqBank 53 364
    10 AFB Bank 36 923

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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