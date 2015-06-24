​Рэнкинг банков Азербайджана по внешним обязательствам (TOП-5)

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по внешним обязательствам на 1 апреля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по внешним обязательствам (TOП-5):

№ Банки Внешние обязательства (тыс. манатов) 1 Access Bank 599 529,84 2 VTB Azerbaijan 285 062,63 3 Turanbank 62 912,50 4 Rabitabank 8 275,00 5 Azer-Turk Bank 6 274,30

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.