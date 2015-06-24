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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по внешним обязательствам (TOП-5)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по внешним обязательствам на 1 апреля 2015 года

    Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по внешним обязательствам на 1 апреля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по внешним обязательствам (TOП-5):

    Банки Внешние обязательства (тыс. манатов)
    1 Access Bank 599 529,84
    2 VTB Azerbaijan 285 062,63
    3 Turanbank 62 912,50
    4 Rabitabank 8 275,00
    5 Azer-Turk Bank 6 274,30

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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