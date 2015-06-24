​Рэнкинг банков Азербайджана по внешним обязательствам (TOП-5)

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по внешним обязательствам на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по внешним обязательствам (TOП-5):
|№
|Банки
|Внешние обязательства (тыс. манатов)
|1
|Access Bank
|599 529,84
|2
|VTB Azerbaijan
|285 062,63
|3
|Turanbank
|62 912,50
|4
|Rabitabank
|8 275,00
|5
|Azer-Turk Bank
|6 274,30
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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