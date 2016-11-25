Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (TOП-10)

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 октября 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOП-10):

№ Банки Уставный капитал

(тыс. манат) 1 PASHA Bank 333 000,00 2 Kapital Bank 249 916,00 3 Xalg Bank 211 646,50 4 Expressbank 137 257,00 5 Silkway Bank 101 544,89 6 Accessbank 85 000,00 7 AFB Bank 70 393,50 8 Gunaybank 64 910,09 9 NBC Bank 64 000,00 10 ASB Bank 60 000,00

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