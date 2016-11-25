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    Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему уставного капитала

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 октября 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOП-10):

    Банки Уставный капитал
    (    тыс. манат)
    1 PASHA Bank 333 000,00
    2 Kapital Bank 249 916,00
    3 Xalg Bank 211 646,50
    4 Expressbank 137 257,00
    5 Silkway Bank 101 544,89
    6 Accessbank 85 000,00
    7 AFB Bank 70 393,50
    8 Gunaybank 64 910,09
    9 NBC Bank 64 000,00
    10 ASB Bank 60 000,00

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