Рэнкинг банков Азербайджана по уставному капиталу (TOП-10)

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 октября 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOП-10):
|№
|Банки
|Уставный капитал
(тыс. манат)
|1
|PASHA Bank
|333 000,00
|2
|Kapital Bank
|249 916,00
|3
|Xalg Bank
|211 646,50
|4
|Expressbank
|137 257,00
|5
|Silkway Bank
|101 544,89
|6
|Accessbank
|85 000,00
|7
|AFB Bank
|70 393,50
|8
|Gunaybank
|64 910,09
|9
|NBC Bank
|64 000,00
|10
|ASB Bank
|60 000,00
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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