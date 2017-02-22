Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных расходов (TOП-10)

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах за 2016 год.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах (TOП-10):

№ Банки Удельный вес процентных расходов, % 1 Muganbank 91,0 2 IBA 68,1 3 Turanbank 68,0 4 Bank of Baku 64,4 5 Nikoil Bank 53,1 6 ASB Bank 52,0 7 Atabank 50,9 8 Silkway Bank 50,1 9 Amrahbank 48,7 10 Bank Avrasiya 47,0

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