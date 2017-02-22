Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных расходов (TOП-10)

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах за 2016 год.
Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах (TOП-10):
|№
|Банки
|Удельный вес процентных расходов, %
|1
|Muganbank
|91,0
|2
|IBA
|68,1
|3
|Turanbank
|68,0
|4
|Bank of Baku
|64,4
|5
|Nikoil Bank
|53,1
|6
|ASB Bank
|52,0
|7
|Atabank
|50,9
|8
|Silkway Bank
|50,1
|9
|Amrahbank
|48,7
|10
|Bank Avrasiya
|47,0
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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