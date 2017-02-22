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    Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу процентных расходов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах за 2016 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу процентных расходов в совокупных расходах (TOП-10):

    Банки Удельный вес процентных расходов, %
    1 Muganbank 91,0
    2 IBA 68,1
    3 Turanbank 68,0
    4 Bank of Baku 64,4
    5 Nikoil Bank 53,1
    6 ASB Bank 52,0
    7 Atabank 50,9
    8 Silkway Bank 50,1
    9 Amrahbank 48,7
    10 Bank Avrasiya 47,0

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