​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов (TOП-10)

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу непроцентных расходов в совокупных расходах за первое полугодие 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по удельному весу непроцентных расходов в совокупных расходах (TOП-10):

№ Банки Непроцентные расходы/Расходы

(%) 1 Bank Melli Iran-Baku 97,49 2 Expressbank 76,49 3 AFB Bank 71,99 4 NBC Bank 69,10 5 Rabitabank 67,89 6 Accessbank 67,32 7 Pasha Bank 67,00 8 Kredobank 66,34 9 Azer-Turk Bank 62,70 10 Bank Respublika 62,00

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.