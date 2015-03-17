 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу депозитов в совокупных обязательств (TOP-10)

    Report подготовило рэнкинг по удельному весу депозитов в совокупных обязательств

    Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу депозитов в совокупных обязательств за 2014 год.

    Ниже представлена первая десятка по удельному весу депозитов в совокупных обязательств (в %) (TOP-10):

    Банки Депозиты/обязательства (%)
    1 Atabank 84,28
    2 Azer-Turk Bank 83,78
    3 Expressbank 79,90
    4 Rabitabank 75,86
    5 Bank Respublika 72,90
    6 XalqBank 72,71
    7 Amrahbank 64,60
    8 Nikoil Bank 63,81
    9 NBC Bank 63,38
    10 AG Bank 62,11

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi