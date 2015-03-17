​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу депозитов в совокупных обязательств (TOP-10)

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу депозитов в совокупных обязательств за 2014 год.

Ниже представлена первая десятка по удельному весу депозитов в совокупных обязательств (в %) (TOP-10):

№ Банки Депозиты/обязательства (%) 1 Atabank 84,28 2 Azer-Turk Bank 83,78 3 Expressbank 79,90 4 Rabitabank 75,86 5 Bank Respublika 72,90 6 XalqBank 72,71 7 Amrahbank 64,60 8 Nikoil Bank 63,81 9 NBC Bank 63,38 10 AG Bank 62,11

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.