​Рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу депозитов в совокупных обязательств (TOP-10)

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу депозитов в совокупных обязательств за 2014 год.
Ниже представлена первая десятка по удельному весу депозитов в совокупных обязательств (в %) (TOP-10):
|№
|Банки
|Депозиты/обязательства (%)
|1
|Atabank
|84,28
|2
|Azer-Turk Bank
|83,78
|3
|Expressbank
|79,90
|4
|Rabitabank
|75,86
|5
|Bank Respublika
|72,90
|6
|XalqBank
|72,71
|7
|Amrahbank
|64,60
|8
|Nikoil Bank
|63,81
|9
|NBC Bank
|63,38
|10
|AG Bank
|62,11
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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