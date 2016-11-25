Рэнкинг банков Азербайджана по совокупному капиталу (TOП-10)

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 октября 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему совокупного капитала (TOП-10):

№ Банки Совокупный капитал (тыс. манат) 1 PASHA Bank 361 695,00 2 Kapital Bank 253 455,00 3 Xalg Bank 227 407,20 4 Expressbank 134 948,00 5 AFB Bank 85 925,20 6 ASB Bank 82 503,73 7 Accessbank 74 283,83 8 Atabank 69 971,90 9 Caspian Development Bank 69 657,34 10 Unibank 69 113,00

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