Рэнкинг банков Азербайджана по совокупному капиталу (TOП-10)

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 октября 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему совокупного капитала (TOП-10):
|№
|Банки
|Совокупный капитал (тыс. манат)
|1
|PASHA Bank
|361 695,00
|2
|Kapital Bank
|253 455,00
|3
|Xalg Bank
|227 407,20
|4
|Expressbank
|134 948,00
|5
|AFB Bank
|85 925,20
|6
|ASB Bank
|82 503,73
|7
|Accessbank
|74 283,83
|8
|Atabank
|69 971,90
|9
|Caspian Development Bank
|69 657,34
|10
|Unibank
|69 113,00
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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