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    Рэнкинг банков Азербайджана по совокупному капиталу (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему совокупного капитала

    Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему совокупного капитала на 1 октября 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему совокупного капитала (TOП-10):

    Банки Совокупный капитал (тыс. манат)
    1 PASHA Bank 361 695,00
    2 Kapital Bank 253 455,00
    3 Xalg Bank 227 407,20
    4 Expressbank 134 948,00
    5 AFB Bank 85 925,20
    6 ASB Bank 82 503,73
    7 Accessbank 74 283,83
    8 Atabank 69 971,90
    9 Caspian Development Bank 69 657,34
    10 Unibank 69 113,00

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