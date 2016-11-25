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    Ranking of Azerbaijani banks on total capital (TOP-10)

    Report News Agency has prepared ranking of banks

    Baku. 25 November. REPORT.AZ/ Analytical Group of Report News Agency has prepared ranking of bank organizations based in Azerbaijan on total capital as of October 1, 2016. 

    The table below shows TOP-10 ranking of the banks: 

    No.BanksTotal capital (thousand AZN)
    1PASHA Bank361 695,00
    2Kapital Bank253 455,00
    3Xalg Bank227 407,20
    4Expressbank134 948,00
    5AFB Bank85 925,20
    6ASB Bank82 503,73
    7Accessbank74 283,83
    8Atabank69 971,90
    9Caspian Development Bank 69 657,34
    10Unibank69 113,00
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