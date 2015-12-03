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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по расходам (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему расходов

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему расходов за январь-сентябрь 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему расходов (TOП-10):

    Банки Расходы
    (тыс. манатов)
    1 Muganbank 47 393
    2 Bank Respublika 41 056
    3 Expressbank 36 860
    4 Rabitabank 33 468
    5 VTB Azerbaijan 28 514
    6 Turanbank 26 048
    7 ZaminBank 21 421
    8 ParaBank 19 057
    9 Silkway Bank 17 917
    10 NBC Bank 14 969

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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