​Рэнкинг банков Азербайджана по расходам (TOП-10)

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему расходов за январь-сентябрь 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему расходов (TOП-10):

№ Банки Расходы

(тыс. манатов) 1 Muganbank 47 393 2 Bank Respublika 41 056 3 Expressbank 36 860 4 Rabitabank 33 468 5 VTB Azerbaijan 28 514 6 Turanbank 26 048 7 ZaminBank 21 421 8 ParaBank 19 057 9 Silkway Bank 17 917 10 NBC Bank 14 969

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.