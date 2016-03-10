 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных доходов к совокупным доходам (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных доходов к совокупным доходам

    Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по процентному отношению процентных доходов к совокупным доходам за 2015 год.

    Ниже представлена первая десятка банков по отношению процентных доходов к совокупным доходам (TOП-10):

    Банки Процентные доходы / Доходы (%)
    1 Zaminbank 182,1
    2 Kredobank 110,2
    3 Dekabank 108,5
    4 Turanbank 92,3
    5 Accessbank 89,7
    6 Muganbank 87,8
    7 Expressbank 78,5
    8 ASB Bank 76,7
    9 Caucasus Development Bank 73,9
    10 Parabank 73,1

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi