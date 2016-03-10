​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных доходов к совокупным доходам (ТОП-10)

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по процентному отношению процентных доходов к совокупным доходам за 2015 год.
Ниже представлена первая десятка банков по отношению процентных доходов к совокупным доходам (TOП-10):
|№
|Банки
|Процентные доходы / Доходы (%)
|1
|Zaminbank
|182,1
|2
|Kredobank
|110,2
|3
|Dekabank
|108,5
|4
|Turanbank
|92,3
|5
|Accessbank
|89,7
|6
|Muganbank
|87,8
|7
|Expressbank
|78,5
|8
|ASB Bank
|76,7
|9
|Caucasus Development Bank
|73,9
|10
|Parabank
|73,1
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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