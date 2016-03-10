​Рэнкинг банков Азербайджана по отношению процентных доходов к совокупным доходам (ТОП-10)

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по процентному отношению процентных доходов к совокупным доходам за 2015 год.

Ниже представлена первая десятка банков по отношению процентных доходов к совокупным доходам (TOП-10):

№ Банки Процентные доходы / Доходы (%) 1 Zaminbank 182,1 2 Kredobank 110,2 3 Dekabank 108,5 4 Turanbank 92,3 5 Accessbank 89,7 6 Muganbank 87,8 7 Expressbank 78,5 8 ASB Bank 76,7 9 Caucasus Development Bank 73,9 10 Parabank 73,1

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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