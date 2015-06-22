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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему вкладов населения (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему вкладов населения на 1 апреля 2015 года

    Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему вкладов населения на 1 апреля 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему вкладов населения (TOП-10):

    Банки Вклады (тысяч манатов)
    1 Unibank 476 618,00
    2 Access Bank 269 839,63
    3 PASHA Bank 198 044,21
    4 Atabank 187 031,50
    5 Rabitabank 163 272,00
    6 Turanbank 114 809,53
    7 Zaminbank 95 007,83
    8 Bank Silkway 79 800,68
    9 NBC Bank 61 759,72
    10 Azer-Turk Bank 61 097,93

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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