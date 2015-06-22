Рэнкинг банков Азербайджана по объему вкладов населения (TOП-10)

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему вкладов населения на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему вкладов населения (TOП-10):
|№
|Банки
|Вклады (тысяч манатов)
|1
|Unibank
|476 618,00
|2
|Access Bank
|269 839,63
|3
|PASHA Bank
|198 044,21
|4
|Atabank
|187 031,50
|5
|Rabitabank
|163 272,00
|6
|Turanbank
|114 809,53
|7
|Zaminbank
|95 007,83
|8
|Bank Silkway
|79 800,68
|9
|NBC Bank
|61 759,72
|10
|Azer-Turk Bank
|61 097,93
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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