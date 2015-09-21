​Рэнкинг банков Азербайджана по объему уставного капитала (TOП-10)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 июля 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOП-10):
|№
|Банки
|Уставный капитал (тыс. манат)
|1
|Pasha Bank
|342 959,00
|2
|Express Bank
|122 444,00
|3
|Silkway Bank
|99 167,60
|4
|Access Bank
|85 000,00
|5
|ASB Bank
|70 925,00
|6
|AFB Bank
|70 393,50
|7
|Gunaybank
|64 910,10
|8
|Кавказский банк развития
|57 000,00
|9
|Zaminbank
|52 181,80
|10
|Bank Melli Iran-Baku
|51 433,70
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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