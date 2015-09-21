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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему уставного капитала (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему уставного капитала

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 июля 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOП-10):

    Банки Уставный капитал (тыс. манат)
    1 Pasha Bank 342 959,00
    2 Express Bank 122 444,00
    3 Silkway Bank 99 167,60
    4 Access Bank 85 000,00
    5 ASB Bank 70 925,00
    6 AFB Bank 70 393,50
    7 Gunaybank 64 910,10
    8 Кавказский банк развития 57 000,00
    9 Zaminbank 52 181,80
    10 Bank Melli Iran-Baku 51 433,70

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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