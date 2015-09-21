​Рэнкинг банков Азербайджана по объему уставного капитала (TOП-10)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему уставного капитала на 1 июля 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему уставного капитала (TOП-10):

№ Банки Уставный капитал (тыс. манат) 1 Pasha Bank 342 959,00 2 Express Bank 122 444,00 3 Silkway Bank 99 167,60 4 Access Bank 85 000,00 5 ASB Bank 70 925,00 6 AFB Bank 70 393,50 7 Gunaybank 64 910,10 8 Кавказский банк развития 57 000,00 9 Zaminbank 52 181,80 10 Bank Melli Iran-Baku 51 433,70

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения.

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