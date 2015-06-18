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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему потребительского кредитования (TOП-5)

    Report подготовил рэнкинг банков по объему потребительского кредитования на 1 апреля 2015 года

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему потребительского кредитования на 1 апреля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему потребительского кредитования (TOП-5):

    Банки Потребительские кредиты (тысяч манатов)
    1 Bank of Baku 640 702,50
    2 Unibank 567 413,00
    3 Zaminbank 218 978,61
    4 VTB Azerbaijan 161 865,25
    5 YapiKredi Bank Azerbaijan 98 545,08

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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