​Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитного портфеля (TOП-10)

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля на 1 октября 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):

№ Банки Депозитный портфель

(тыс. манатов) 1 Pasha Bank 873 662 2 KapitalBank 827 932 3 Bank Respublika 438 621 4 ASB Bank 240 300 5 Rabitabank 216 655 6 Turanbank 207 540 7 Muganbank 170 744 8 Damirbank 162 787 9 Expressbank 100 562 10 Silk Way Bank 96 439

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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