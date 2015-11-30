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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитного портфеля (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему депозитного портфеля

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля на 1 октября 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):

    Банки Депозитный портфель
    (тыс. манатов)
    1 Pasha Bank 873 662
    2 KapitalBank 827 932
    3 Bank Respublika 438 621
    4 ASB Bank 240 300
    5 Rabitabank 216 655
    6 Turanbank 207 540
    7 Muganbank 170 744
    8 Damirbank 162 787
    9 Expressbank 100 562
    10 Silk Way Bank 96 439

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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