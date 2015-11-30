​Рэнкинг банков Азербайджана по объему депозитного портфеля (TOП-10)

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему депозитного портфеля на 1 октября 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему депозитного портфеля (TOП-10):
|№
|Банки
|Депозитный портфель
(тыс. манатов)
|1
|Pasha Bank
|873 662
|2
|KapitalBank
|827 932
|3
|Bank Respublika
|438 621
|4
|ASB Bank
|240 300
|5
|Rabitabank
|216 655
|6
|Turanbank
|207 540
|7
|Muganbank
|170 744
|8
|Damirbank
|162 787
|9
|Expressbank
|100 562
|10
|Silk Way Bank
|96 439
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook