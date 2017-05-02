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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему депозитов до востребования

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему бессрочных депозитов (до востребования) на 1 апреля 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему бессрочных депозитов (TOП-10):

    Банки Бессрочные депозиты
    (тыс. манатов)
    1 Rabitabank 196 411
    2 Xalg Bank 191 995
    3 AG Bank 85 789
    4 Unibank 83 431
    5 AFB Bank 77 626
    6 ASB Bank 75 216
    7 Atabank 59 770
    8 Silkway Bank 51 358
    9 Nikoil Bank 37 381
    10 Expressbank 34 326

    * Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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