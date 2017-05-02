Рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (TOП-10)

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему бессрочных депозитов (до востребования) на 1 апреля 2017 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему бессрочных депозитов (TOП-10):

№ Банки Бессрочные депозиты

(тыс. манатов) 1 Rabitabank 196 411 2 Xalg Bank 191 995 3 AG Bank 85 789 4 Unibank 83 431 5 AFB Bank 77 626 6 ASB Bank 75 216 7 Atabank 59 770 8 Silkway Bank 51 358 9 Nikoil Bank 37 381 10 Expressbank 34 326

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