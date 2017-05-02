Рэнкинг банков Азербайджана по объему бессрочных депозитов (TOП-10)

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему бессрочных депозитов (до востребования) на 1 апреля 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему бессрочных депозитов (TOП-10):
|№
|Банки
|Бессрочные депозиты
(тыс. манатов)
|1
|Rabitabank
|196 411
|2
|Xalg Bank
|191 995
|3
|AG Bank
|85 789
|4
|Unibank
|83 431
|5
|AFB Bank
|77 626
|6
|ASB Bank
|75 216
|7
|Atabank
|59 770
|8
|Silkway Bank
|51 358
|9
|Nikoil Bank
|37 381
|10
|Expressbank
|34 326
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
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