 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Рэнкинг банков Азербайджана по объему автокредитования (TOП-5)

    Report подготовил рэнкинг банков по объему автокредитования на 1 апреля 2015 года

    Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему автомобильного кредитования на 1 апреля 2015 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по объему автокредитования (TOП-5):

    Банки Автокредитование
    (тысяч манатов)
    1 VTB Azerbaijan 67 076,62
    2 NBC Bank 36 584,07
    3 Rabita Bank 8 505,00
    4 Turanbank 4 888,00
    5 Azer-Turk Bank 4 722,64

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi