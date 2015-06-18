​Рэнкинг банков Азербайджана по объему автокредитования (TOП-5)

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему автомобильного кредитования на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков по объему автокредитования (TOП-5):
|№
|Банки
|Автокредитование
(тысяч манатов)
|1
|VTB Azerbaijan
|67 076,62
|2
|NBC Bank
|36 584,07
|3
|Rabita Bank
|8 505,00
|4
|Turanbank
|4 888,00
|5
|Azer-Turk Bank
|4 722,64
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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