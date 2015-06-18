​Рэнкинг банков Азербайджана по объему автокредитования (TOП-5)

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему автомобильного кредитования на 1 апреля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по объему автокредитования (TOП-5):

№ Банки Автокредитование

(тысяч манатов) 1 VTB Azerbaijan 67 076,62 2 NBC Bank 36 584,07 3 Rabita Bank 8 505,00 4 Turanbank 4 888,00 5 Azer-Turk Bank 4 722,64

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.