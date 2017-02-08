Рэнкинг банков Азербайджана по объему активов (TOП-10)

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему активов на 1 января 2017 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему активов (TOП-10):
|№
|Банки
|Активы (тыс. манат)
|1
|IBA
|12 223 723,00
|2
|PASHA Bank
|3 138 773,00
|3
|Kapital Bank
|3 096 691,00
|4
|Xalg Bank
|1 668 620,90
|5
|Bank Respublika
|912 117,00
|6
|ASB Bank
|787 179,20
|7
|Unibank
|716 522,00
|8
|Rabitabank
|552 288,00
|9
|Bank of Baku
|549 609,44
|10
|Turanbank
|528 222,00
* Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Nərmin RəhimovaАвтор новости
Поделиться в Facebook