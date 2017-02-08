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    Рэнкинг банков Азербайджана по объему активов (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему активов

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему активов на 1 января 2017 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему активов (TOП-10):

    Банки Активы (тыс. манат)
    1 IBA 12 223 723,00
    2 PASHA Bank 3 138 773,00
    3 Kapital Bank 3 096 691,00
    4 Xalg Bank 1 668 620,90
    5 Bank Respublika 912 117,00
    6 ASB Bank 787 179,20
    7 Unibank 716 522,00
    8 Rabitabank 552 288,00
    9 Bank of Baku 549 609,44
    10 Turanbank 528 222,00

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