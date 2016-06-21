​Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (TOП-10)

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов в первом квартале 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных расходов (TOП-10):
|№
|Банки
|Непроцентные расходы
(тыс. манат)
|1
|AG Bank
|21 454,90
|2
|Pasha Bank
|10 188,70
|3
|YapiKredi Bank Azerbaijan
|8 358,70
|4
|Rabitabank
|6 264,00
|5
|Parabank
|3 739,70
|6
|SilkwayBank
|2 188,70
|7
|AFB Bank
|2 170,10
|8
|ASB Bank
|1 963,80
|9
|Muganbank
|1 750,70
|10
|Zaminbank
|1 518,40
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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