 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по объему непроцентных расходов

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов в первом квартале 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных расходов (TOП-10):

    Банки Непроцентные расходы
    (тыс. манат)
    1 AG Bank 21 454,90
    2 Pasha Bank 10 188,70
    3 YapiKredi Bank Azerbaijan 8 358,70
    4 Rabitabank 6 264,00
    5 Parabank 3 739,70
    6 SilkwayBank 2 188,70
    7 AFB Bank 2 170,10
    8 ASB Bank 1 963,80
    9 Muganbank 1 750,70
    10 Zaminbank 1 518,40

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi