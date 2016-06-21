​Рэнкинг банков Азербайджана по непроцентным расходам (TOП-10)

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему непроцентных расходов в первом квартале 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по объему непроцентных расходов (TOП-10):

№ Банки Непроцентные расходы

(тыс. манат) 1 AG Bank 21 454,90 2 Pasha Bank 10 188,70 3 YapiKredi Bank Azerbaijan 8 358,70 4 Rabitabank 6 264,00 5 Parabank 3 739,70 6 SilkwayBank 2 188,70 7 AFB Bank 2 170,10 8 ASB Bank 1 963,80 9 Muganbank 1 750,70 10 Zaminbank 1 518,40

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.