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    Рэнкинг банков Азербайджана по количеству филиалов (TOP-10)

    Report подготовил рэнкинг банков Азербайджана по количеству филиалов по состоянию на 1 января 2015 года

    Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков Азербайджана по количеству филиалов по состоянию на 1 января 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков Азербайджана по количеству филиалов (TOP-10):

    Банки Филиалы
    1 Bank Technique 61
    2 Mugan Bank 44
    3 Access Bank 43
    4 Zamin Bank 39
    5 Damirbank 33
    6 Xalq Bank 25
    7 Rabitabank 24
    8 Nikoil Bank 21
    9 YapıKredi Bank Azerbaijan 16
    10 Parabank 16

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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