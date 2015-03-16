Рэнкинг банков Азербайджана по количеству филиалов (TOP-10)

Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банков Азербайджана по количеству филиалов по состоянию на 1 января 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков Азербайджана по количеству филиалов (TOP-10):
|№
|Банки
|Филиалы
|1
|Bank Technique
|61
|2
|Mugan Bank
|44
|3
|Access Bank
|43
|4
|Zamin Bank
|39
|5
|Damirbank
|33
|6
|Xalq Bank
|25
|7
|Rabitabank
|24
|8
|Nikoil Bank
|21
|9
|YapıKredi Bank Azerbaijan
|16
|10
|Parabank
|16
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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