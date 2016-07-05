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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала (TOП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков по годовой динамике совокупного капитала

    Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала по состоянию на 1 апреля 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике совокупного капитала (TOП-10):

    Банки Годовая динамика совокупного капитала (%)
    1 Caspian Development Bank 31,70
    2 ASB Bank 21,70
    3 Pasha Bank 18,00
    4 Azer-Turk Bank 8,94
    5 Rabitabank 7,61
    6 Silkway Bank 3,49
    7 Zaminbank 1,70
    8 Kapital Bank 0,83
    9 Gunaybank -0,11
    10 Kredobank -0,99

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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