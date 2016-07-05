​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала (TOП-10)

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала по состоянию на 1 апреля 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике совокупного капитала (TOП-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика совокупного капитала (%)
|1
|Caspian Development Bank
|31,70
|2
|ASB Bank
|21,70
|3
|Pasha Bank
|18,00
|4
|Azer-Turk Bank
|8,94
|5
|Rabitabank
|7,61
|6
|Silkway Bank
|3,49
|7
|Zaminbank
|1,70
|8
|Kapital Bank
|0,83
|9
|Gunaybank
|-0,11
|10
|Kredobank
|-0,99
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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