​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала (TOП-10)

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике совокупного капитала по состоянию на 1 апреля 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике совокупного капитала (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика совокупного капитала (%) 1 Caspian Development Bank 31,70 2 ASB Bank 21,70 3 Pasha Bank 18,00 4 Azer-Turk Bank 8,94 5 Rabitabank 7,61 6 Silkway Bank 3,49 7 Zaminbank 1,70 8 Kapital Bank 0,83 9 Gunaybank -0,11 10 Kredobank -0,99

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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