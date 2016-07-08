​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике расходов (TOП-10)

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике расходов за первый квартал 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике расходов (TOП-10):

№ Банки Годовая динамика (%) 1 Caspian Development Bank 502,43 2 Gunaybank 72,60 3 Azer-Turk Bank 43,13 4 Pasha Bank 39,87 5 Kredobank 23,66 6 SilkwayBank 7,44 7 YapiKredi Bank Azerbaijan 4,97 8 AFB Bank 1,66 9 Zaminbank -7,21 10 Rabitabank -17,82

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.