​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике кредитного портфеля (TOP-10)

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике кредитного портфеля по состоянию на 1 января 2015 года по сравнению с состоянием на 1 января 2014 года.
Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике кредитного портфеля (TOP-10):
|№
|Банки
|Годовая динамика (%)
|1
|Azer-Turk Bank
|251,10
|2
|Gunaybank
|167,72
|3
|Atabank
|84,06
|4
|PASHA Bank
|57,92
|5
|VTB Azerbaijan
|49,23
|6
|ASB Bank
|37,71
|7
|Rabitabank
|37,59
|8
|MuganBank
|32,68
|9
|Bank Technique
|32,50
|10
|Access Bank
|30,83
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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