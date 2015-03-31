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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по годовой динамике кредитного портфеля (TOP-10)

    Report подготовил рэнкинг банков по годовой динамике кредитного портфеля по состоянию на 1 января 2015 года

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике кредитного портфеля по состоянию на 1 января 2015 года по сравнению с состоянием на 1 января 2014 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по годовой динамике кредитного портфеля (TOP-10):

    Банки Годовая динамика (%)
    1 Azer-Turk Bank 251,10
    2 Gunaybank 167,72
    3 Atabank 84,06
    4 PASHA Bank 57,92
    5 VTB Azerbaijan 49,23
    6 ASB Bank 37,71
    7 Rabitabank 37,59
    8 MuganBank 32,68
    9 Bank Technique 32,50
    10 Access Bank 30,83

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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