​Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитов в активах (ТОП-10)

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по доле кредитного портфеля в структуре активов на 1 октября 2015 года.

Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOП-10):

№ Банки Кредиты / Активы (%) 1 Кавказский банк развития 95,0 2 Gunaybank 94,6 3 VTB Azerbaijan 84,8 4 Silkway Bank 84,0 5 NBC Bank 82,1 6 Expressbank 81,2 7 Demirbank 74,1 8 Bank of Baku 69,9 9 Para Bank 69,5 10 Muganbank 69,2

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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