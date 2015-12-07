​Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитов в активах (ТОП-10)

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по доле кредитного портфеля в структуре активов на 1 октября 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOП-10):
|№
|Банки
|Кредиты / Активы (%)
|1
|Кавказский банк развития
|95,0
|2
|Gunaybank
|94,6
|3
|VTB Azerbaijan
|84,8
|4
|Silkway Bank
|84,0
|5
|NBC Bank
|82,1
|6
|Expressbank
|81,2
|7
|Demirbank
|74,1
|8
|Bank of Baku
|69,9
|9
|Para Bank
|69,5
|10
|Muganbank
|69,2
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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