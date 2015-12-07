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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитов в активах (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по доле кредитов в активах

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по доле кредитного портфеля в структуре активов на 1 октября 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по доле кредитов в активах (TOП-10):

    Банки Кредиты / Активы (%)
    1 Кавказский банк развития 95,0
    2 Gunaybank 94,6
    3 VTB Azerbaijan 84,8
    4 Silkway Bank 84,0
    5 NBC Bank 82,1
    6 Expressbank 81,2
    7 Demirbank 74,1
    8 Bank of Baku 69,9
    9 Para Bank 69,5
    10 Muganbank 69,2

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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