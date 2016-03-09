Рэнкинг банков Азербайджана по доле депозитов в обязательствах (ТОП-10)

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу депозитного портфеля в структуре совокупных обязательств на 1 января 2016 года.

Ниже представлена первая десятка банков по доле депозитов в обязательствах (TOП-10):

№ Банки Депозиты/обязательства (%) 1 Azer-Turk Bank 86,9 2 Rabitabank 80,4 3 Parabank 72,4 4 ASB Bank 69,5 5 KapitalBank 60,3 6 Caspian Development Bank 59,6 7 Gunaybank 57,4 8 SilkwayBank 53,8 9 AFB Bank 52,7 10 Expressbank 47,4

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

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