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    Рэнкинг банков Азербайджана по доле депозитов в обязательствах (ТОП-10)

    Агентство Report подготовило рэнкинг банков Азербайджана по удельному весу депозитного портфеля в обязательствах

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу депозитного портфеля в структуре совокупных обязательств на 1 января 2016 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по доле депозитов в обязательствах (TOП-10):

    Банки Депозиты/обязательства (%)
    1 Azer-Turk Bank 86,9
    2 Rabitabank 80,4
    3 Parabank 72,4
    4 ASB Bank 69,5
    5 KapitalBank 60,3
    6 Caspian Development Bank 59,6
    7 Gunaybank 57,4
    8 SilkwayBank 53,8
    9 AFB Bank 52,7
    10 Expressbank 47,4

    Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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