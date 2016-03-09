Рэнкинг банков Азербайджана по доле депозитов в обязательствах (ТОП-10)

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Аналитическая группа агентства Report представляет рэнкинг банковских организаций Азербайджана по удельному весу депозитного портфеля в структуре совокупных обязательств на 1 января 2016 года.
Ниже представлена первая десятка банков по доле депозитов в обязательствах (TOП-10):
|№
|Банки
|Депозиты/обязательства (%)
|1
|Azer-Turk Bank
|86,9
|2
|Rabitabank
|80,4
|3
|Parabank
|72,4
|4
|ASB Bank
|69,5
|5
|KapitalBank
|60,3
|6
|Caspian Development Bank
|59,6
|7
|Gunaybank
|57,4
|8
|SilkwayBank
|53,8
|9
|AFB Bank
|52,7
|10
|Expressbank
|47,4
* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения
** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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