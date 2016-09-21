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    Рэнкинг банков Азербайджана по динамике валютных депозитов (TOП-5)

    Рэнкинг возглавляет Ziraat Bank Azerbaijan

    Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике депозитного портфеля в иностранной валюте на 1 июля 2016 года.

    Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике валютных депозитов (TOП-5):

    Банки Годовая динамика, %
    1 Ziraat Bank Azerbaijan 1818140
    2 Yapı Kredi Bank Azerbaijan 104,68
    3 Rabitabank 69,89
    4 Silkway Bank 59,68
    5 Turanbank 37,18

    * Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

    ** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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