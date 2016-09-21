Рэнкинг банков Азербайджана по динамике валютных депозитов (TOП-5)

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по годовой динамике депозитного портфеля в иностранной валюте на 1 июля 2016 года.

Ниже представлена первая пятерка банков по годовой динамике валютных депозитов (TOП-5):

№ Банки Годовая динамика, % 1 Ziraat Bank Azerbaijan 1818140 2 Yapı Kredi Bank Azerbaijan 104,68 3 Rabitabank 69,89 4 Silkway Bank 59,68 5 Turanbank 37,18

* Отметим, что ряд банков не предоставил агентству Report данные в связи с ухудшением финансового положения

** Для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.