​Рэнкинг банков Азербайджана по активам (TOП-10)

Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему активов на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая десятка банков по объему активов (TOП-10):
|Банки
|Активы (тысяч манатов)
|1
|Kapital Bank
|1 584 042,41
|2
|PASHA Bank
|1 381 665,09
|3
|Access Bank
|1 174 699,37
|4
|Unibank
|961 196,69
|5
|Bank of Baku
|797 842,29
|6
|Bank Respublika
|675 613,00
|7
|Atabank
|615 601,00
|8
|Bank Technique
|595 799,95
|9
|ASB Bank
|544 607,62
|10
|Zaminbank
|513 848,98
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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