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    ​Рэнкинг банков Азербайджана по активам (TOП-10)

    Report подготовил рэнкинг банков по объему активов на 1 апреля 2015 года

    Баку. 16 июня. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций Азербайджана по объему активов на 1 апреля 2015 года.

    Ниже представлена первая десятка банков по объему активов (TOП-10):

    Банки Активы (тысяч манатов)
    1 Kapital Bank 1 584 042,41
    2 PASHA Bank 1 381 665,09
    3 Access Bank 1 174 699,37
    4 Unibank 961 196,69
    5 Bank of Baku 797 842,29
    6 Bank Respublika 675 613,00
    7 Atabank 615 601,00
    8 Bank Technique 595 799,95
    9 ASB Bank 544 607,62
    10 Zaminbank 513 848,98

    * Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.

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