Рэнкинг азербайджанских банков по годовой динамике проблемных кредитов (ТОП-5)

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций по годовой динамике просроченных кредитов на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков (ТОП-5) по темпу годового роста проблемных кредитов (по сравнению с 01.04.2014 годом):
|№
|Банки
|Годовая динамика, в %
|1
|VTB Azerbaijan
|283,0
|2
|YapıKredi Bank Azərbaijcan
|237,4
|3
|Access Bank
|180,4
|4
|Expressbank
|139,9
|5
|Bank of Baku
|114,7
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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