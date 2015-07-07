Рэнкинг азербайджанских банков по годовой динамике проблемных кредитов (ТОП-5)

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций по годовой динамике просроченных кредитов на 1 апреля 2015 года.

Ниже представлена первая пятерка банков (ТОП-5) по темпу годового роста проблемных кредитов (по сравнению с 01.04.2014 годом):

№ Банки Годовая динамика, в % 1 VTB Azerbaijan 283,0 2 YapıKredi Bank Azərbaijcan 237,4 3 Access Bank 180,4 4 Expressbank 139,9 5 Bank of Baku 114,7

* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.