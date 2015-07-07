Рэнкинг азербайджанских банков по годовой динамике кредитов в манатах (ТОП-5)

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ Аналитическая группа информационного агентства Report подготовила рэнкинг банковских организаций по годовой динамике кредитов в манатах на 1 апреля 2015 года.
Ниже представлена первая пятерка банков (ТОП-5) по темпу годового роста кредитов, выданных в национальной валюте (по сравнению с 01.04.2014 годом):
|№
|Банки
|Годовая динамика, в %
|1
|Gunaybank
|178,6
|2
|Кавказский банк развития
|15,4
|3
|NBC Bank
|14,0
|4
|Rabitаbank
|11,9
|5
|VTB Azerbaijan
|9,2
* Отметим, что для ознакомления с полным списком необходимо подписаться на информационный экономический бюллетень агентства Report.
Economic DepartmentАвтор новости
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